СМИ: в ЕС согласовали новые санкции в отношении России

Постоянные представители стран Европейского союза достигли договоренности в рамках восьмого пакета антироссийских санкций, включая ограничение цен на нефть из РФ, сообщает Politico.

СМИ: Евросоюз хочет установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации

При этом решение о фактической цене или ценовом диапазоне еще не принято. Также ограничения предусматривает меры против российской сталелитейной промышленности и запрещает гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в государственных предприятиях России.

Издание отмечает, что Мальта, Греция и Кипр, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, выразили обеспокоенность влиянием санкций в отношении российской нефти.

Каждая страна может обозначить цену, которая она готова потратить на ресурсы, при этом каждый поставщик оставляет за собой право не продавать товар, заявил НСН директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов.

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ФОТО: РИА Новости
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