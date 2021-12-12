Венесуэла получила первую партию «Спутника Лайт»
Первые партии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» российского производства доставлены в Венесуэлу, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в южноамериканской республике Сергея Мелика-Багдасарова.
Препарат доставлен самолетом в Каракас. Венесуэла одобрила применение вакцины в мае 2021 года. Прибывший препарат власти планируют использовать для ревакцинации привившихся от COVID-19.
Тем временем, обращения на поставку или трансфер производства вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» российского производства поступили от более 50 стран. В настоящее время заключен контракт с Венесуэлой и Бразилией.
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