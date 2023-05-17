Эксперт заявил, что доллар утрачивает статус лидирующей валюты из-за долга США
Доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, люди отказываются от использования американской валюты, так как США стали самым большим должником в мире. Об этом заявил инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости.
По словам эксперта, многие задумываются в необходимости пользоваться долларами, так как у валюты могут возникнуть проблемы. Роджерс подчеркнул, что международное платежное средство должно обладать нейтральным статусом, пишет Газета.ру. Однако США «меняют правила игры» и могут лишить страну возможности пользоваться своей валютой.
«Теперь многие среди друзей Америки ищут что-то, что могло бы конкурировать с долларом. И этот процесс ускоряется, поскольку многие партнеры США беспокоятся о том, что с ними может что-то случиться», — указал инвестор.
Вместе с тем Роджерс отметил, что в мире пока нет валюты, которая стала бы равнозначной заменой или конкурентом доллару, пишет «Свободная пресса». Однако инвестор считает, что «мир движется», и в итоге замена американской валюте будет найдена, а «время Америки» подойдет к концу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru