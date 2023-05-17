Эксперт заявил, что доллар утрачивает статус лидирующей валюты из-за долга США

По словам эксперта, многие задумываются в необходимости пользоваться долларами, так как у валюты могут возникнуть проблемы. Роджерс подчеркнул, что международное платежное средство должно обладать нейтральным статусом, пишет Газета.ру. Однако США «меняют правила игры» и могут лишить страну возможности пользоваться своей валютой.

«Теперь многие среди друзей Америки ищут что-то, что могло бы конкурировать с долларом. И этот процесс ускоряется, поскольку многие партнеры США беспокоятся о том, что с ними может что-то случиться», — указал инвестор.

Вместе с тем Роджерс отметил, что в мире пока нет валюты, которая стала бы равнозначной заменой или конкурентом доллару, пишет «Свободная пресса». Однако инвестор считает, что «мир движется», и в итоге замена американской валюте будет найдена, а «время Америки» подойдет к концу.

