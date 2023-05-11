СМИ: антироссийские санкции вместо вреда ускорили отказ от доллара в мире

Санкции против России, которые должны были сдержать экономику, привели к ускоренному отказу от доллара во всем мире, сообщил экс-ведущий Fox News Клейтон Моррис, сообщает «Лента.ру».

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По его словам, ограничительные меры уничтожили украинскую экономику, при этом показатели ВВП России вернулись к тем значениям, которые были до начала специальной военной операции. Как отметил телеведущий, принятые против Москвы меры серьезно изменили положение американской национальной валюты в мире.

Моррис указал, что за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия.

Ранее в МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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