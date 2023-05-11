СМИ: антироссийские санкции вместо вреда ускорили отказ от доллара в мире
Санкции против России, которые должны были сдержать экономику, привели к ускоренному отказу от доллара во всем мире, сообщил экс-ведущий Fox News Клейтон Моррис, сообщает «Лента.ру».
По его словам, ограничительные меры уничтожили украинскую экономику, при этом показатели ВВП России вернулись к тем значениям, которые были до начала специальной военной операции. Как отметил телеведущий, принятые против Москвы меры серьезно изменили положение американской национальной валюты в мире.
Моррис указал, что за последний год доля доллара снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия.
Ранее в МВФ зафиксировали постепенный отказ от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- СМИ: антироссийские санкции вместо вреда ускорили отказ от доллара в мире
- Четыре бронепоезда отразили атаки украинских диверсантов
- Байден заблудился при выходе со сцены
- В НАТО заявили, что альянсу нужно быть готовым к конфликту в любой момент
- СМИ: вероятность встречи главы Пентагона и министра обороны Китая маловероятна
- Журналист Боско рассказал, зачем Зеленский может пойти на переговоры с Россией
- СМИ: Украина может лишиться ключевого союзника в Европе
- Песков: «Удалось изрядно потрепать военную машину Украины»
- Экс-агент МИ-6: ситуация для ВСУ изменилась на 180 градусов
- Подполковник армии США: Вашингтон как можно дольше затянет конфликт на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru