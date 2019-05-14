Венесуэла обвинила США в нарушении международного права из-за посольства

Власти Венесуэлы прокомментировали вторжение американских полицейских в здание посольства боливарианской республики в Вашингтоне.

Вице-президент Венесуэлы написал в Twitter, что власти США нарушили нормы международного права, когда вошли в здание дипведомства без разрешения правительства страны и президента Николаса Мадуро, передает Газета.ру.

Как отмечает РИА ФАН, в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне с середины прошлой недели отсутствует электричество, а в минувшие выходные в здании отключили водоснабжение.

Дипмиссия латиноамериканской страны покинула посольство в конце апреля по требованию Вашингтона, однако на месте присутствуют активисты, которые защищают здание от захвата властями Соединенных Штатов и сторонниками оппозиции.