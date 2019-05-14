Венесуэла обвинила США в нарушении международного права из-за посольства
Власти Венесуэлы прокомментировали вторжение американских полицейских в здание посольства боливарианской республики в Вашингтоне.
Вице-президент Венесуэлы написал в Twitter, что власти США нарушили нормы международного права, когда вошли в здание дипведомства без разрешения правительства страны и президента Николаса Мадуро, передает Газета.ру.
Как отмечает РИА ФАН, в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне с середины прошлой недели отсутствует электричество, а в минувшие выходные в здании отключили водоснабжение.
Дипмиссия латиноамериканской страны покинула посольство в конце апреля по требованию Вашингтона, однако на месте присутствуют активисты, которые защищают здание от захвата властями Соединенных Штатов и сторонниками оппозиции.
Как пишет RT, сотрудники американской полиции пытались уговорить сторонников Малуро покинуть территорию посольства, однако их попытки не увенчались успехом и им пришлось уйти.
Ранее американский военный корабль USCG James вошел в территориальные воды Венесуэлы. По информации ВМС страны, инцидент произошел в среду, 8 мая. Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил в интервью НСН, что тактика, которую применяют США по отношению к Венесуэле, отработана в других странах, и привел конкретные примеры.
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