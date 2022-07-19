Венесуэла обвинила США в диверсиях на нефтяных объектах страны

«Это часть политики империализма США: нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попытку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США», — считает политик.

Недавняя диверсия на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A на востоке Венесуэлы показывает, что Вашингтон не останавливается в своей цели дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.

17 июля министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами сообщил о новом нападении на газопровод PDVSA, который спровоцировал пожар на одном из его участков.

Ранее Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай. Из-за санкций США поставки ранее проходили в подпольном режиме.

