СМИ: Венесуэла начала поставки нефти в Китай в обход американским санкциям
Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай. Из-за санкций США поставки ранее проходили в подпольном режиме, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitic Eikon.
Отмечается, что погрузку 1,8 миллиона баррелей тяжелой нефти для дальнейшем прямой поставки в Китай обнаружили службой мониторинга судоходства Tanker Trackers в конце августа. Венесуэльскую нефть перевозил танкер Kyoto.
Санкции США запрещают американским компаниям вести бизнес с любым предприятием, контролируемым правительством президента Николаса Мадуро. Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA попала под санкции в конце января 2019 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- Санитарные меры в школах и детских садах могу продлить до 2022 года
- СМИ: Венесуэла начала поставки нефти в Китай в обход американским санкциям
- Россияне назвали размер необходимой пенсии
- В Якутии изъято более 330 литров антисептика, после употребления которого умерли люди
- Фармкомпании Южной Кореи заявили о кибератаке со стороны КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru