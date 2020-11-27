СМИ: Венесуэла начала поставки нефти в Китай в обход американским санкциям

Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай. Из-за санкций США поставки ранее проходили в подпольном режиме, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitic Eikon.

Отмечается, что погрузку 1,8 миллиона баррелей тяжелой нефти для дальнейшем прямой поставки в Китай обнаружили службой мониторинга судоходства Tanker Trackers в конце августа. Венесуэльскую нефть перевозил танкер Kyoto.

США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы

Санкции США запрещают американским компаниям вести бизнес с любым предприятием, контролируемым правительством президента Николаса Мадуро. Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA попала под санкции в конце января 2019 года.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайНефтьСанкции СШАНиколас МадуроВенесуэла
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