Венесуэла договорилась с Вашингтоном о начале процесса снятия санкций

По его словам, рассматривается облегчение ограничительных мер как первый шаг к этому. Что касается условий проведения выборов, то, как указал дипломат, «что подтвердила Венесуэла с оппозицией, — это сохранение избирательных гарантий, существующих в венесуэльской избирательной системе, сохранение закона, конституции, подтверждение этих ценностей».

Пинто отметил, что с этого момента Вашингтон начал снимать санкции.

Смягчение санкций стало следствием достигнутых с венесуэльским президентом Николасом Мадуро соглашений о снятии запрета оппозиционерам занимать государственные должности.

Ранее США согласились ослабить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы в случае проведения в стране президентских выборов 2024 года под международным наблюдением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

