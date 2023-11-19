Венесуэла договорилась с Вашингтоном о начале процесса снятия санкций
Венесуэла договорилась с Соединенными Штатами о том, что Вашингтон начнет процесс снятия ограничительных мер с Каракаса, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Ивана Хиль Пинто.
По его словам, рассматривается облегчение ограничительных мер как первый шаг к этому. Что касается условий проведения выборов, то, как указал дипломат, «что подтвердила Венесуэла с оппозицией, — это сохранение избирательных гарантий, существующих в венесуэльской избирательной системе, сохранение закона, конституции, подтверждение этих ценностей».
Пинто отметил, что с этого момента Вашингтон начал снимать санкции.
Смягчение санкций стало следствием достигнутых с венесуэльским президентом Николасом Мадуро соглашений о снятии запрета оппозиционерам занимать государственные должности.
Ранее США согласились ослабить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы в случае проведения в стране президентских выборов 2024 года под международным наблюдением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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