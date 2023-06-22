Посол России в Каракасе отметил высокие шансы Венесуэлы присоединиться к БРИКС

По его словам, у боливарианской республики есть все шансы для этого.

Дипломат подчеркнул, что решение об этом примут страны-участники БРИКС.

Он также добавил, что в ближайшее время будут выработаны специальные форматы и механизмы доступа заинтересованных стран к различным инструментам организации.

Ранее Бангладеш подтвердила подачу запроса на присоединение к БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

