Посол России в Каракасе отметил высокие шансы Венесуэлы присоединиться к БРИКС

О хорошей перспективе для Венесуэлы присоединиться к БРИКС, заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».

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По его словам, у боливарианской республики есть все шансы для этого.

Дипломат подчеркнул, что решение об этом примут страны-участники БРИКС.

Он также добавил, что в ближайшее время будут выработаны специальные форматы и механизмы доступа заинтересованных стран к различным инструментам организации.

Ранее Бангладеш подтвердила подачу запроса на присоединение к БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
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