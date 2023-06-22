Посол России в Каракасе отметил высокие шансы Венесуэлы присоединиться к БРИКС
22 июня 202317:50
О хорошей перспективе для Венесуэлы присоединиться к БРИКС, заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, у боливарианской республики есть все шансы для этого.
Дипломат подчеркнул, что решение об этом примут страны-участники БРИКС.
Он также добавил, что в ближайшее время будут выработаны специальные форматы и механизмы доступа заинтересованных стран к различным инструментам организации.
Ранее Бангладеш подтвердила подачу запроса на присоединение к БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru