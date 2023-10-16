СМИ: США и Венесуэла согласовали сделку по ослаблению санкций

Собеседники газеты утверждают, что Вашингтон намерен объявить о сделке после того, как действующие власти Венесуэлы подпишут соглашение с поддерживаемой США оппозицией. Отмечается, что соответствующий документ планируется подписать в Барбадосе 17 октября.

При этом источники издания Washington Post указали, что в сделку не вошла разморозка венесуэльских активов в США.

Ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что республика официально подала заявку на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».