Великобритания зарегистрировала рекордное число заражений COVID за сутки
В Великобритании за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число заражений COVID-19 с начала пандемии. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные сайта правительственной информации.
По данным портала, за 24 часа коронавирусом заразились 39,2 тысячи человек. Рекордный прирост по числу заражений фиксируется в стране вторые сутки подряд (36,8 тысяч сутками ранее).
Отмечается, что общее число заразившихся превысило 2,4 млн в стране. Рост заражений связан с обнаруженной в королевстве новой мутацией инфекции. По данным британских специалистов, новый штамм вируса на 70% более заразен.
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Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru