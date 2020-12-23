Великобритания зарегистрировала рекордное число заражений COVID за сутки

В Великобритании за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число заражений COVID-19 с начала пандемии. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные сайта правительственной информации.

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По данным портала, за 24 часа коронавирусом заразились 39,2 тысячи человек. Рекордный прирост по числу заражений фиксируется в стране вторые сутки подряд (36,8 тысяч сутками ранее).

Отмечается, что общее число заразившихся превысило 2,4 млн в стране. Рост заражений связан с обнаруженной в королевстве новой мутацией инфекции. По данным британских специалистов, новый штамм вируса на 70% более заразен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
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