Вирусолог призвал не бояться британского коронавируса

Новый британский штамм коронавируса не столь новый, он известен с сентября, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Он назвал ситуацию сильно раздутой, призвал не опасаться этого штамма вируса и не принимать дополнительных мер, передает «Радио1».

На прошлой неделе глава Минзрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новый тип коронавируса, который распространяется быстрее уже известных вариантов. Министр отметил, что новая разновидность инфекции также выявлена в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01.

Позже руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нет данных по ухудшению течения заболевания из-за нового штамма COVID-19.

Несмотря на это, свыше 20 стран, включая Россию, прекратили авиасообщение с Великобританией.

