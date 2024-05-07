Великобритания, США и Австралия ввели санкции против лидера хакеров LockBit

Аналогичные решения были приняты властями Великобритании и Австралии.

В британском МИД утверждают, что LockBit причастны к четверти кибератак, которые были зафиксированы в 2023 году. Они осуществлялись с целью вымогательства и затронули тысячи физических лиц и компаний по всему миру.

Ранее американские власти объявили награду в размере до 10 млн долларов за информацию о хакерской группировке ALPHV BlackCat, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

