Великобритания, США и Австралия ввели санкции против лидера хакеров LockBit
Минфин США ввёл санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, которого американские власти считают лидером хакерской группировки LockBit, сообщает пресс-служба американского ведомства.
Аналогичные решения были приняты властями Великобритании и Австралии.
В британском МИД утверждают, что LockBit причастны к четверти кибератак, которые были зафиксированы в 2023 году. Они осуществлялись с целью вымогательства и затронули тысячи физических лиц и компаний по всему миру.
Ранее американские власти объявили награду в размере до 10 млн долларов за информацию о хакерской группировке ALPHV BlackCat, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru