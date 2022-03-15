Великобритания расширила санкции против России, страна ввела новые ограничения в отношении более 350 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское правительство.

Под санкции подпали в том числе Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сергей Иванов, Мария Захарова, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов. Их активы замораживаются, а въезд в страну запрещается.

Кроме того, Лондон сообщил о замораживании активов бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, им также запрещен въезд в королевство.