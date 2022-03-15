Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против России, страна ввела новые ограничения в отношении более 350 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское правительство.

Под санкции подпали в том числе Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сергей Иванов, Мария Захарова, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов. Их активы замораживаются, а въезд в страну запрещается.

Кроме того, Лондон сообщил о замораживании активов бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, им также запрещен въезд в королевство.

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Также страна ввела санкции против Дмитрия Пескова, Владимира Колокольцева, Дмитрия Чернышенко, Виталия Савельева и Андрея Турчака.

Ранее сегодня Великобритания объявила о введении тариф в 35% на ввоз российской продукции, включая водку. Также запрещен экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе предметов искусства.


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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ВеликобританияСанкции Против России
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