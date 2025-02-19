СМИ: ЕС готовится ввести санкции против капитанов российских танкеров
Страны Евросоюза намерены включить капитанов российских танкеров в санкционные списки в рамках нового пакета антироссийских ограничений. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на документы.
По данным издания, новые меры позволят включать в санкционный список капитанов судов так называемого «теневого флота», если они причастны к обходу нефтяного эмбарго.
При этом EUobserver отмечает, что Евросоюз пока не предпринимает значительных шагов по ограничению импорта российского сжиженного газа.
В опубликованном проекте санкционного списка также отсутствовали имена крупных бизнесменов, а под ограничения попали чиновники и представители СМИ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru