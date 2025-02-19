СМИ: ЕС готовится ввести санкции против капитанов российских танкеров

Страны Евросоюза намерены включить капитанов российских танкеров в санкционные списки в рамках нового пакета антироссийских ограничений. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на документы.

По данным издания, новые меры позволят включать в санкционный список капитанов судов так называемого «теневого флота», если они причастны к обходу нефтяного эмбарго.