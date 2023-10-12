Великобритания направит к берегам Израиля два военных корабля
Великобритания направит в Восточное Средиземноморье два военных корабля в знак поддержки Израиля, сообщила 12 октября газета The Times со ссылкой на источники.
По информации издания, к берегам Израиля прибудут вспомогательные суда Argus и Lyme Bay. Их направили в составе прибрежной группы реагирования.
Также британские военно-воздушные силы начнут разведывательные полеты над территорией Израиля.
США ранее направили в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью заблокировала сектор Газа на фоне конфликта с движением ХАМАС. Военные запретили гражданам посещать эти территории, напоминает «Радиоточка НСН».
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