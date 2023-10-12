Великобритания направит к берегам Израиля два военных корабля

Великобритания направит в Восточное Средиземноморье два военных корабля в знак поддержки Израиля, сообщила 12 октября газета The Times со ссылкой на источники.

Армия обороны Израиля сбросила на сектор Газа более 6 тысяч бомб

По информации издания, к берегам Израиля прибудут вспомогательные суда Argus и Lyme Bay. Их направили в составе прибрежной группы реагирования.

Также британские военно-воздушные силы начнут разведывательные полеты над территорией Израиля.

США ранее направили в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью заблокировала сектор Газа на фоне конфликта с движением ХАМАС. Военные запретили гражданам посещать эти территории, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ФСБ РФ
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