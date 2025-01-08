СМИ: В Германии политики выдали российскую подлодку за немецкую
В Германии два политика из СДПГ выдали подлодку «Варшавянка» России за немецкую разработку компании Thyssenkrupp Marine Systems, сообщает Bild.
По данным издания, в аккаунтах в соцсетях ведущего кандидата 33-летней Кристины Шуберт и депутата Бундестага Кристиана Клинка должны были появиться фотографии подлодок Thyssenkrupp Marine Systems, однако политики по ошибке опубликовали изображения российской субмарины.
Позже на страницах членов СДПГ исправили ошибку и разместили корректные фотографии.
Ранее Япония впервые зафиксировала проход российской подлодки между островами на Окинаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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