СМИ: В Германии политики выдали российскую подлодку за немецкую

В Германии два политика из СДПГ выдали подлодку «Варшавянка» России за немецкую разработку компании Thyssenkrupp Marine Systems, сообщает Bild.

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По данным издания, в аккаунтах в соцсетях ведущего кандидата 33-летней Кристины Шуберт и депутата Бундестага Кристиана Клинка должны были появиться фотографии подлодок Thyssenkrupp Marine Systems, однако политики по ошибке опубликовали изображения российской субмарины.

Позже на страницах членов СДПГ исправили ошибку и разместили корректные фотографии.

Ранее Япония впервые зафиксировала проход российской подлодки между островами на Окинаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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