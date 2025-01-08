СМИ: В Германии политики выдали российскую подлодку за немецкую

По данным издания, в аккаунтах в соцсетях ведущего кандидата 33-летней Кристины Шуберт и депутата Бундестага Кристиана Клинка должны были появиться фотографии подлодок Thyssenkrupp Marine Systems, однако политики по ошибке опубликовали изображения российской субмарины.

Позже на страницах членов СДПГ исправили ошибку и разместили корректные фотографии.

Ранее Япония впервые зафиксировала проход российской подлодки между островами на Окинаве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

