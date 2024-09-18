Ватикан выразил благодарность России за освобождение украинских священников

Ватикан благодарен России за оказанную помощь в освобождении двух священников из Украины. Об этом во время переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявил госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, сообщила пресс-служба Ватикана.

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Кардинал отметил важность дальнейшего российско-украинского обмена военнопленными. Паролин добавил, что Ватикан готов к сотрудничеству в этом вопросе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина произвели обмен военнопленными 49 на 49.

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ФОТО: РИА Новости
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