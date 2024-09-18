Ватикан выразил благодарность России за освобождение украинских священников
18 сентября 202419:03
Ватикан благодарен России за оказанную помощь в освобождении двух священников из Украины. Об этом во время переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявил госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, сообщила пресс-служба Ватикана.
Кардинал отметил важность дальнейшего российско-украинского обмена военнопленными. Паролин добавил, что Ватикан готов к сотрудничеству в этом вопросе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина произвели обмен военнопленными 49 на 49.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru