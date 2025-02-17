Ватикан сообщил об ухудшении состояния папы Римского Франциска

По его словам, результаты анализов показали, что у 88-летнего главы Римско-католической церкви выявлена «полимикробная инфекция дыхательных путей». Это потребовало изменения в лечении. Сколько времени папе римскому предстоит еще провести в клинике, представитель Ватикана не уточнил.

Папу Франциска госпитализировали 14 февраля, из-за чего он пропустил несколько ранее запланированных официальных мероприятий с его участием.

Папа Римский в рождественском обращении призвал начать переговоры по Украине.



