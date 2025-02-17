Ватикан сообщил об ухудшении состояния папы Римского Франциска

Пресс-служба Святого престола сообщила, что респираторная инфекция, из-за которой на днях был госпитализирован папа Римский Франциск, демонстрирует «сложную клиническую картину», которая требует дальнейшего пребывания понтифика в клинике Джемелли. Об этом агентство Ansa сообщило со ссылкой на официального представителя Ватикана Маттео Бруни.

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По его словам, результаты анализов показали, что у 88-летнего главы Римско-католической церкви выявлена «полимикробная инфекция дыхательных путей». Это потребовало изменения в лечении. Сколько времени папе римскому предстоит еще провести в клинике, представитель Ватикана не уточнил.

Папу Франциска госпитализировали 14 февраля, из-за чего он пропустил несколько ранее запланированных официальных мероприятий с его участием.

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ФОТО: РИА Новости
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