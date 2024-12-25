Папа Римский в рождественском обращении призвал начать переговоры по Украине
В своем рождественском обращении Urbi et Orbi («К городу и к миру») Папа Римский Франциск призвал остановить конфликт на Украине и начать переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Пусть будет воля открыть врата переговорам, диалогу, встрече, чтобы достигнуть справедливого мира», — подчеркнул он.
Понтифик также обратился с призывом остановить войну на Ближнем Востоке и «обратил свои мысли к христианским общинам в Израиле и Палестине». Папа Римский также потребовал оказать помощь голодающему населению и освободить заложников.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в разговорах, которые в настоящее время ведутся на Западе и на Украине, речь идет исключительно о перемирии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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