Ватикан намерен стать посредником в российско-украинских переговорах

По данным СМИ, Ватикан стал активнее выражать свою позицию после аудиенции Папы Римского Франциска и французского лидера Эмманюэля Макрона 24 октября. Во время перелета из Бахрейна понтифик рассказал об усилиях Ватикана по сближению Москвы и Киева.

La Stampa заявила, что Ватикан прилагает все большие дипломатические усилия по решению конфликта и, по всей видимости, вновь выразил готовность выступить в роли посредника и предложить свою территорию в качестве нейтральной площадки для проведения переговоров.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского позвонить Владимиру Путину и патриарху Кириллу насчет Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

