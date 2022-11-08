Ватикан намерен стать посредником в российско-украинских переговорах

Ватикан пожелал выполнять роль посредника в российско-украинских переговорах. Об этом сообщила газета La Stampa.

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По данным СМИ, Ватикан стал активнее выражать свою позицию после аудиенции Папы Римского Франциска и французского лидера Эмманюэля Макрона 24 октября. Во время перелета из Бахрейна понтифик рассказал об усилиях Ватикана по сближению Москвы и Киева.

La Stampa заявила, что Ватикан прилагает все большие дипломатические усилия по решению конфликта и, по всей видимости, вновь выразил готовность выступить в роли посредника и предложить свою территорию в качестве нейтральной площадки для проведения переговоров.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского позвонить Владимиру Путину и патриарху Кириллу насчет Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаПапа Римский Франциск
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