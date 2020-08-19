Вассерман: Польша замещает свою рабочую силу украинцами и белорусами

Польша открыла быстрый переход через границу для белорусов, которые хотят покинуть республику.

Публицист Анатолий Вассерман в эфире НСН отметил, что таким образом поляки привлекают белорусов вслед за украинцами на заработки в свою страну.

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«Польша большую часть своих трудоспособных граждан отправляет на заработки в более западные страны Евросоюза, но надо же ей кем-то замещать выбывающую рабочую силу. После того, как Польша поддержала государственный переворот на Украине, значительное число украинцев ездит на заработки в Польшу, причем на совершенно нищенских условиях. Теперь поляки надеются, что к ним еще и из Белоруссии будут приезжать, после того, как и там состоится поддержанный Польшей государственный переворот. Надеюсь, не состоится», – пояснил он.

Кроме того, Анатолий Вассерман в эксклюзивном интервью НСН назвал непризнание президентских выборов в Белоруссии другими странами дешевым способом залезть в дела чужого государства.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Анатолий ВассерманБелоруссияУкраинаПольша
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