Вашингтон ввел санкции против российских телеканалов
Американские власти решили ввести ограничительные меры против ряда российских телеканалов — Первого канала, «России-1» и НТВ.
Речь идёт о непредставлении организациям оборудования — видеокамер, микрофонов, звукового оборудования, осветительного и серверного, программного обеспечения, а также возможности компаний США размещать там рекламу.
Идея ограничительных мер заключается в том, чтобы сделать работу каналов трудной и невыгодной.
Тем временем, соглашение по санкциям против Российской Федерации не достигнуто постпредами Евросоюза 8 мая, в частности, из-за позиции Венгрии. Обсуждение будет продолжено в ближайшие дни.
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