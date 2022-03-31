США планируют высвобождать 1 млн баррелей нефти ежедневно в течение полугода
США планируют высвобождать из стратегических запасов 1 млн баррелей нефти ежедневно в течение шести месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Отмечается, что такое решение США приняли после обсуждения с партнерами. Как ожидается, Байден объявит об этом решении в ближайшее время.
Это станет крупнейшим в истории высвобождении запасов нефти, что обеспечит рекордный объем поставок.
Кроме того, в Белом доме отметили, что Байден попросит Конгресс одобрить его план по ускорению перехода на экологически чистое производство энергии.
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