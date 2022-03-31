Страны ОПЕК+ согласились повысить добычу нефти

Страны ОПЕК+ договорились скорректировать уровни добычи нефти в мае, сообщает пресс-служба ОПЕК.

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В сообщении говорится, что на министерской конференции было принято решение восстановить добычу нефти в мае на 432 тысячи баррелей в сутки (б/с). Таким образом общий уровень добычи может вырасти до 42,126 млн б/с.

Согласно опубликованному организацией графику добычи, в мае Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 113 тысяч б/с - до 10,549 млн б/с каждая.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что без российских углеводородов на рынке нефти и газа случится коллапс, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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