Страны ОПЕК+ согласились повысить добычу нефти

В сообщении говорится, что на министерской конференции было принято решение восстановить добычу нефти в мае на 432 тысячи баррелей в сутки (б/с). Таким образом общий уровень добычи может вырасти до 42,126 млн б/с.

Согласно опубликованному организацией графику добычи, в мае Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 113 тысяч б/с - до 10,549 млн б/с каждая.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что без российских углеводородов на рынке нефти и газа случится коллапс, сообщает RT.