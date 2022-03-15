Вашингтон пригрозил Китаю последствиями за любую помощь Москве
Делегация США предупредила должностных лиц Китая о последствиях в случае поддержки Москвы, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
По его словам, Вашингтон следит за тем, оказывает ли Пекин или любая другая страна поддержку Москве в какой-либо форме: материальной, экономической, финансовой.
«Мы ясно дали понять Пекину, что не будем безучастны», — отметили во внешнеполитическом ведомстве США. Прайс подвернул, что американские власти не позволят ни одной стране «компенсировать России ее потери».
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США пообещали Китаю, что Пекину придется пережить возможные последствия, если КНР предпримет попытки помочь России преодолеть западные санкции.
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