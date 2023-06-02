В США заявили о готовности придерживаться количественных ограничений по ДСНВ
В Белом доме заявили, что США готовы и далее придерживаться количественных ограничений ДСНВ, если Россия готова к тому же, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Вашингтон продолжит уведомлять Москву о пусках своих баллистических ракет и учениях стратегических сил.
Кроме того, в Белом доме выразили готовность к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, в том числе в формате «пятерки» Совбеза ООН, а также, несмотря на существующие противоречия, к разработке с Россией новых договоренностей на смену ДСНВ на период после 2026 года.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена публиковать свои данные о суммарных количествах СНВ в рамках ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru