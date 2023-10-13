Вашингтон допустил переговоры с ХАМАС по теме освобождения американских заложников

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать заявления о том, что представители ХАМАС готовы к обсуждению с США темы заложников, заявил, что не видел данных сообщений и не будет их комментировать.

При этом он отметил, что американские власти сделают все возможное для возвращения своих граждан домой.

Ранее стало известно, что власти США не рассматривают участие американских военных в операциях по спасению израильских пленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

