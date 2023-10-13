Вашингтон допустил переговоры с ХАМАС по теме освобождения американских заложников
Белый дом не исключает никаких вариантов по освобождению удерживаемых движением ХАМАС американских граждан, включая переговоры и обмен, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление администрации США.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на просьбу прокомментировать заявления о том, что представители ХАМАС готовы к обсуждению с США темы заложников, заявил, что не видел данных сообщений и не будет их комментировать.
При этом он отметил, что американские власти сделают все возможное для возвращения своих граждан домой.
Ранее стало известно, что власти США не рассматривают участие американских военных в операциях по спасению израильских пленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна 10 терактам 11 сентября
- СМИ: цены на красную рыбу в России не падают, несмотря на рекордную добычу
- Вашингтон допустил переговоры с ХАМАС по теме освобождения американских заложников
- Глава Пентагона Остин посетит Израиль 13 октября
- Под Саратовом столкнулись три грузовика и легковушка
- Годовая инфляция в Аргентине приблизилась к 140%
- В Белгородской области ПВО сбила беспилотник самолетного типа
- Отсидевшего 30 лет за изнасилование американца признали невиновным
- На окраине Брянска подавили БПЛА самолетного типа
- На Украине завели уголовное дело против Арестовича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru