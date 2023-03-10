Вашингтон беспокоится, что Россия может не вернуться в ДСНВ

По его словам, Вашингтон надеется на возвращение РФ к ДСНВ, но опасается, что это может не случится.

Говоря о российском арсенале, Коттон сказал, что стратегические неядерные вооружения определяются как любые вооружения, которые не покрываются ДСНВ – это около двух тысяч единиц.

Ранее глава Госдепа призвал Россию вернуться к Договору СНВ.



