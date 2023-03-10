Вашингтон беспокоится, что Россия может не вернуться в ДСНВ

Американские власти переживают, что Москва не возобновит свое участие в Договоре о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ), сообщает ТАСС со ссылкой на главу Стратегического командования Вооруженных сил США генерала ВВС Энтони Коттона.

Болтон заявил, что Вашингтону нужно больше ядерных боеголовок, чем в сумме у Москвы и Пекина

По его словам, Вашингтон надеется на возвращение РФ к ДСНВ, но опасается, что это может не случится.

Говоря о российском арсенале, Коттон сказал, что стратегические неядерные вооружения определяются как любые вооружения, которые не покрываются ДСНВ – это около двух тысяч единиц.

Ранее глава Госдепа призвал Россию вернуться к Договору СНВ.


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ТЕГИ:СШАЯдерное Оружие
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