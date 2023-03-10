Вашингтон беспокоится, что Россия может не вернуться в ДСНВ
Американские власти переживают, что Москва не возобновит свое участие в Договоре о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ), сообщает ТАСС со ссылкой на главу Стратегического командования Вооруженных сил США генерала ВВС Энтони Коттона.
По его словам, Вашингтон надеется на возвращение РФ к ДСНВ, но опасается, что это может не случится.
Говоря о российском арсенале, Коттон сказал, что стратегические неядерные вооружения определяются как любые вооружения, которые не покрываются ДСНВ – это около двух тысяч единиц.
Ранее глава Госдепа призвал Россию вернуться к Договору СНВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- В Москве утром 10 марта ожидается туман
- Вашингтон беспокоится, что Россия может не вернуться в ДСНВ
- США: системы Patriot не помогут Киеву против российских крылатых ракет
- Байден допустил победу Трампа на следующих президентских выборах
- В США исключили помощь Украине за счет замороженных активов РФ
- Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стабилизацию в Персидском заливе
- Секретарь СНБО Украины признал, что солдаты ВСУ умирают за интересы НАТО
- Игравший за «Спартак» бразилец Ари заявил о желании стать депутатом в России
- Bloomberg: ЕС не может найти и заморозить большую часть российских активов
- СМИ сообщили о раненых при стрельбе в Тель-Авиве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru