Вакцинация от коронавируса «Спутником V» стартовала в ЛНР

Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже доставлены в Донецк и в Луганск, сообщает «Интерфакс».

По его словам, вакцинация отдельных категорий жителей ЛНР и ДНР стартует 1 февраля. В частности, в первую очередь от коронавируса привьют медиков, а также сотрудников ряда других служб, которые, по роду деятельности, встречаются с большим количеством людей.

Мирошник добавил, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Также он рассказал, что поставки «Спутник V» на Донбасс будут регулярными.

Ранее исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов заявил, что вакцинированный от коронавируса человек может быть носителем вируса, поэтому людям, сделавшим прививку, стоит соблюдать противоэпидемические меры.

