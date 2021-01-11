Вакцинация от COVID в Турции начнется 14-15 января

Вакцинация жителей Турции начнется 14-15 января. Соответствующее заявление сделал президент страны Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, в Турцию уже поступила китайская вакцина. Также турецкий лидер отметил, что власти страны рассматривают российскую и британскую вакцины.

Ранее сообщалось, что российская сторона готова принять турецких коллег и обсудить все нюансы, связанные с вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.