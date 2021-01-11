Вакцинация от COVID в Турции начнется 14-15 января
Вакцинация жителей Турции начнется 14-15 января. Соответствующее заявление сделал президент страны Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, в Турцию уже поступила китайская вакцина. Также турецкий лидер отметил, что власти страны рассматривают российскую и британскую вакцины.
Ранее сообщалось, что российская сторона готова принять турецких коллег и обсудить все нюансы, связанные с вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- Группа из 12 детей подорвалась на мине в Сирии
- Путин: Отношения России и Армении были и будут союзническими
- Начальник Генштаба ВС РФ провёл переговоры с американским коллегой
- В РФПИ в январе ожидают регистрацию «Спутника V» ещё в 10 странах
- Суд продлил арест мэра Томска Кляйна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru