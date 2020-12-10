Россия готова передать Турции необходимое количество доз вакцины «Спутник V»
Российская сторона готова принять турецких коллег и обсудить все нюансы, связанные с вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Кроме того, он отметил, что Россия готова передать Турции необходимое количество доз препарата. В первую очередь, вакцина будет передана для проведения различных токсикологических экспертиз и для начала третьей фазы клинических испытаний в Турции на добровольцах, отмечает RT.
А ранее глава Центра имени Гамалеи рассказал, что уже более 150 тысяч жителей России получили вакцину от COVID-19 «Спутник V». Кроме того, в эфире телеканала Россия 24 он отметил, что это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием любого другого аналогичного препарата.
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