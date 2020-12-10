Россия готова передать Турции необходимое количество доз вакцины «Спутник V»

Российская сторона готова принять турецких коллег и обсудить все нюансы, связанные с вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Кроме того, он отметил, что Россия готова передать Турции необходимое количество доз препарата. В первую очередь, вакцина будет передана для проведения различных токсикологических экспертиз и для начала третьей фазы клинических испытаний в Турции на добровольцах, отмечает RT.