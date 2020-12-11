Вакцинация от COVID-19 в странах Евросоюза начнется одновременно

Страны Евросоюза начнут вакцинацию от COVID-19 одновременно. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет РИА Новости.

«Доставка вакцин должна быть скоординирована, чтобы они прибыли всюду в одно время», — подчеркнула Меркель.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раннее обозначила сроки регистрации вакцин от коронавируса в Евросоюзе. Она рассказала, что препараты, созданные компаниями BioNTech и Moderna, могут быть зарегистрированы в Европе во второй половине декабря.

Голикова призвала не останавливать вакцинацию в период январских праздников

Между тем, все регионы России заявили о готовности к вакцинации от COVID-19. Её запустят во всех субъектах до конца недели. Об этом сообщает секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. Кроме того, отмечается, что процесс вакцинации надо организовать таким образом, чтобы он не останавливался и в период январских праздников.

А накануне глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что от COVID-19 уже привились более 150 тысяч россиян, пишет RT. Речь идет о вакцине "Спутник V" — первом в мире препарате для профилактики COVID-19, Минздрав РФ зарегистрировал его в середине августа.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Ангела МеркельКоронавирусВакцинаЕвросоюз
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