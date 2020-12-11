Вакцинация от COVID-19 в странах Евросоюза начнется одновременно
Страны Евросоюза начнут вакцинацию от COVID-19 одновременно. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет РИА Новости.
«Доставка вакцин должна быть скоординирована, чтобы они прибыли всюду в одно время», — подчеркнула Меркель.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раннее обозначила сроки регистрации вакцин от коронавируса в Евросоюзе. Она рассказала, что препараты, созданные компаниями BioNTech и Moderna, могут быть зарегистрированы в Европе во второй половине декабря.
Между тем, все регионы России заявили о готовности к вакцинации от COVID-19. Её запустят во всех субъектах до конца недели. Об этом сообщает секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. Кроме того, отмечается, что процесс вакцинации надо организовать таким образом, чтобы он не останавливался и в период январских праздников.
А накануне глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что от COVID-19 уже привились более 150 тысяч россиян, пишет RT. Речь идет о вакцине "Спутник V" — первом в мире препарате для профилактики COVID-19, Минздрав РФ зарегистрировал его в середине августа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
- Новак стал куратором «Газпрома» и «Роснефти» в правительстве
- Вакцинация от COVID-19 в странах Евросоюза начнется одновременно
- Правительство Грузии ушло в отставку
- В Совфеде назвали сумму пенсионных накоплений россиян
- Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ в Карачаево-Черкессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru