Вакцинация от COVID-19 в странах Евросоюза начнется одновременно

Между тем, все регионы России заявили о готовности к вакцинации от COVID-19. Её запустят во всех субъектах до конца недели. Об этом сообщает секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. Кроме того, отмечается, что процесс вакцинации надо организовать таким образом, чтобы он не останавливался и в период январских праздников.

А накануне глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что от COVID-19 уже привились более 150 тысяч россиян, пишет RT. Речь идет о вакцине "Спутник V" — первом в мире препарате для профилактики COVID-19, Минздрав РФ зарегистрировал его в середине августа.



