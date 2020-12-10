Голикова призвала не останавливать вакцинацию в период январских праздников
Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала власти регионов обратить особое внимание на планирование вакцинации, сообщает пресс-служба правительства.
Голикова напомнила, что вакцина от короанвируса является двухэтапной, поэтому регионам нужно спланировать вакцинацию таким образом, чтобы в период январских праздников она не приостанавливалась.
На совещании с вице-премьером все регионы заявили о готовности к вакцинации и до конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах РФ, отметили в кабмине.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что от COVID-19 уже привились более 150 тысяч россиян. Используется вакцина «Спутник V» - первый в России и мире препарате для профилактики COVID-19, который был зарегистрирован Минздравом РФ в середине августа.
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