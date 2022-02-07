Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Индии
Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» российского производства прошла регистрацию в Индии, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Использование препарата станет значительной частью программ вакцинации в Индии и поможет в борьбе с перспективными вариантами, в том числе с разновидностью COVID-19 «омикрон».
«Спутник Лайт» доказал эффективность и эффективность в качестве вакцины, так и в качестве своей безопасности бустера, который стимулировал более сильный иммунный ответ по сравнению с одной вакцинацией и тем же препаратом», — сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Напомним, пациенты, прошедшие ревакцинацию вакциной «Спутник Лайт», получают 100-процентную защиту против заражения омикрон-штаммом коронавируса в течение следующих трех месяцев. Данные исследований привел директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
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