Депутат Никонов рассказал, что делегация Госдумы обсуждала в США

Парламентская делегация из России обсуждала в США вопросы, касающиеся ядерной безопасности. Об этом рассказал РИА Новости возглавляющий делегацию первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Парламентарий ответил на вопрос, обсуждали ли стороны вопросы нераспространения ядерного оружия и запрета на ядерные испытания.

«Разумеется, мы все эти вопросы обсуждали», - подчеркнул Никонов.

По словам депутата, представители РФ и США обсудили широкий круг вопросов, в том числе связанных с проблемой стратегической стабильности и с ситуацией на Украине.

Ранее российские законодатели встретились в Вашингтоне с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

