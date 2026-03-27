Путин вручил Золотову личный штандарт на юбилее Росгвардии

Президент России Владимир Путин вручил директору Росгвардии Виктору Золотову личный штандарт на торжественной церемонии, посвященной десятилетию ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло в Кремлевском дворце. Штандарт представляет собой персональный флаг высшего должностного лица и символизирует его статус, воинскую честь и присутствие.

Путин вручил госнаграды военным в День защитника Отечества

Церемония стала частью юбилейных мероприятий Росгвардии, созданной 10 лет назад.

В 2024 году Путин на встрече с участниками военной операции в Ново-Огарево вручал военнослужащим наградное оружие и знаки со штандартом главы государства, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
