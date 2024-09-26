ВАКС Украины принял решение конфисковать активы Алишера Усманова

По её словам, ВАКС удовлетворил иск ведомства и к бизнес-партнёрам Усманова: семье Скоч и Владимиру Стершинскому, чьи активы также будут взысканы в пользу государства.

Богатых уточнила, что это 165 тысяч тонн железной руды, стоимость которой оценивается более чем в 48,6 млн долларов, а также 100% уставного капитала IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».

Ранее Усманов заявил, что преследование предпринимателей из России по политическим мотивам является колоссальной ошибкой Запада, сообщает RT.