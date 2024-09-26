ВАКС Украины принял решение конфисковать активы Алишера Усманова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил конфисковать активы российского бизнесмена Алишера Усманова. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила замглавы украинского Минюста Инна Богатых.

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По её словам, ВАКС удовлетворил иск ведомства и к бизнес-партнёрам Усманова: семье Скоч и Владимиру Стершинскому, чьи активы также будут взысканы в пользу государства.

Богатых уточнила, что это 165 тысяч тонн железной руды, стоимость которой оценивается более чем в 48,6 млн долларов, а также 100% уставного капитала IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».

Ранее Усманов заявил, что преследование предпринимателей из России по политическим мотивам является колоссальной ошибкой Запада, сообщает RT.

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