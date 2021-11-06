В зоопарке США у двух гиен выявили коронавирус

Отмечается, что у животных этого вида новая коронавирусная инфекция определена впервые.

По словам работников зоопарка, у заболевших гиен стандартные для COVID-19 симптомы: сонливость, кашель, насморк. Отмечается, что возраст животных - 22 и 23 года.

Отмечается природная выносливость животных. Ветиринары зоопарка полагают, что гиены скоро поправятся.

Ранее в этом же зоопарке Денвера коронавирус определили у 11 львов и двух тигров. Большинство животных выздоровели или идут на поправку.

