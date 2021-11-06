В зоопарке США у двух гиен выявили коронавирус
Наличие коронавируса COVID-19 выявили у двух гиен в зоопарке Денвера в штате Колорадо (США). Об этом пишет Associated Press 6 ноября.
Отмечается, что у животных этого вида новая коронавирусная инфекция определена впервые.
По словам работников зоопарка, у заболевших гиен стандартные для COVID-19 симптомы: сонливость, кашель, насморк. Отмечается, что возраст животных - 22 и 23 года.
Отмечается природная выносливость животных. Ветиринары зоопарка полагают, что гиены скоро поправятся.
Ранее в этом же зоопарке Денвера коронавирус определили у 11 львов и двух тигров. Большинство животных выздоровели или идут на поправку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru