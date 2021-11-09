В зоопарке Сингапура львы заразились коронавирусом

Животноводческая и ветеринарная служба Сингапура заявила о вспышке коронавируса среди львов в зоопарке города-государства, сообщает ТАСС.

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В заявлении организации говорится, что в течение нескольких дней у четырёх азиатских и одного африканского львов наблюдались симптомы простуды, проведенные тесты подтвердили заражение азиатских львов COVID-19, которых изолировали.

Представители службы предполагают, что животные могли заразиться от одного из смотрителей зоопарка.

Ранее учёные из университетов Пенсильвании и Айовы выявили в США сотни белохвостых оленей, переносящих коронавирус, сообщает RT.

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ФОТО: Фейсбук Osman Salih
ТЕГИ:КоронавирусСингапурЗоопаркЖивотные
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