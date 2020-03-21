В Зимбабве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В министерстве здравоохранения Зимбабве заявили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет об иностранце, который прилетел в страну из Великобритании. Мужчина проживает в городе Виктория-Фолс на западе государства. После прилета он самоизолировался. В настоящее время устанавливаются личности, с которыми он контактировал.

В ВОЗ в пятницу назвали социальное дистанцирование самым эффективным способом сдержать распространение коронавируса, отметив, что это является временной мерой.

