ВОЗ назвала способ остановить распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила о необходимости физического дистанцирования людей как эффективном способе сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

С соответствующим заявлением выступила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. По ее словам, поддерживать связь с родными и близкими, благодаря технологиям, возможно при помощи соцсетей и видеосвязи.

Также в ВОЗ подчеркнули временность вводимых ограничительных мер и их важность в замедлении распространения инфекции.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус выступил с обращением, призвав отказаться от алкоголя и сигарет для усиления иммунитета на фоне коронавируса. По его словам, в случае инфицирования курение может стать причиной развития тяжелой формы заболевания.



