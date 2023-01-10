В Запорожской области заявили о 89 ударах силами ВСУ
Украинские войска нанесли по Запорожской области рекордное число ударов 8 января. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, в минувшее воскресенье было зафиксировано 89 обстрелов. Он отметил, что войска ВСУ применяли тяжелую артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.
Председатель «Мы вместе с Россией» добавил, что на линии боевого соприкосновения ведутся интенсивные артиллерийские дуэли. Рогов подчеркнул, что наиболее сложное положение складывается в населенных пунктах Васильевке, Пологах и Токмаке. На самой же линии соприкосновения обстановка стабильная, заключил он.
Ранее Рогов заявил, что украинские военные готовятся форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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