В Японии заявили, что Европе будет трудно пополнить запасы газа без российских поставок

Европе будет очень трудно пополнять запасы газа без голубого топлива из России, сообщает RT со ссылкой на Nihon Keizai.

«Главный покупатель»: В отрасли оценили потери в случае отказа Турции от российского газа

По данным издания, в 2022 году мир столкнулся с резким ростом цен на энергоносители. В 2023 году ситуация так же будет непредсказуемой.

«В будущем запасы будут истощаться, и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму», — сказано в статье. Отмечается, что цены на энергоносители могут снова вырасти, потянув за собой нефтяные котировки.

Напомним, власти ФРГ решили ограничить импорт сжиженного природного газа из России. Данные меры являются одним из шагов по сокращению зависимости Берлина от поставок российских энергоресурсов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры