Германия хочет ограничить импорт российского СПГ
Власти ФРГ решили ограничить импорт сжиженного природного газа из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные документы.
По данным агентства, данные меры являются одним из шагов по сокращению зависимости Берлина от поставок российских энергоресурсов. Как заявил заместитель министра энергетики Патрик Грайхен, власти страны не поддерживают закупки СПГ у Москвы и предупредили компании о готовности принять меры для того, чтобы остановить поставки. Компании также обяжут отчитываться о происхождении крупных закупок газа.
Сотрудничество Евросоюза с США в сфере энергетики связано с несколькими рисками, пришли к выводу члены исследовательской группы Investigate Europe. Эксперты сделали вывод о тенденции к «новой зависимости Европы от США», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Байден: США не станут поставлять Украине F-16
- Германия хочет ограничить импорт российского СПГ
- В посольстве РФ заявили, что слова Джонсона о Путине ведут к эскалации
- СМИ: Запад безрассуден из-за намерения победить Путина
- Стало известно о подготовке Нацгвардии США к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике
- СМИ: Украину ждет поражение через шесть месяцев
- Правительство РФ опубликовало разъяснения к указу об ответе на «нефтяной потолок»
- Макрон: Из поставляемого Украине вооружения не должны наноситься удары по России
- Макрон допустил передачу самолетов Украине
- Рязанский депутат заявил школьникам, что они окажутся на «днище»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru