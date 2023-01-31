Германия хочет ограничить импорт российского СПГ

По данным агентства, данные меры являются одним из шагов по сокращению зависимости Берлина от поставок российских энергоресурсов. Как заявил заместитель министра энергетики Патрик Грайхен, власти страны не поддерживают закупки СПГ у Москвы и предупредили компании о готовности принять меры для того, чтобы остановить поставки. Компании также обяжут отчитываться о происхождении крупных закупок газа.

Сотрудничество Евросоюза с США в сфере энергетики связано с несколькими рисками, пришли к выводу члены исследовательской группы Investigate Europe. Эксперты сделали вывод о тенденции к «новой зависимости Европы от США», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

