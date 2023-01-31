Германия хочет ограничить импорт российского СПГ

Власти ФРГ решили ограничить импорт сжиженного природного газа из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные документы.

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По данным агентства, данные меры являются одним из шагов по сокращению зависимости Берлина от поставок российских энергоресурсов. Как заявил заместитель министра энергетики Патрик Грайхен, власти страны не поддерживают закупки СПГ у Москвы и предупредили компании о готовности принять меры для того, чтобы остановить поставки. Компании также обяжут отчитываться о происхождении крупных закупок газа.

Сотрудничество Евросоюза с США в сфере энергетики связано с несколькими рисками, пришли к выводу члены исследовательской группы Investigate Europe. Эксперты сделали вывод о тенденции к «новой зависимости Европы от США», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазГермания
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