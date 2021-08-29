В Японии в еще одной партии препарата от Moderna найдены инородные вещества
Инородные вещества обнаружены в еще одной партии вакцины от COVID-19 производства компании Moderna (США), поставленной в Японию, говорится на сайте префектуры Окинава.
В ходе вакцинации в городе Наха 28 августа в одной из ампул и двух шприцах было обнаружено неизвестное черное вещество. В ходе проверки еще в одном шприце были обнаружены примеси розового цвета.
Из данной партии уколы получили около 400 человек. О каких-либо проблемах со здоровьем у них не сообщается.
Ранее Минздрав Японии сообщил о том, что в ряде доз вакцины от коронавируса Moderna обнаружены посторонние вещества. Takeda Pharmaceutical Co. заявила, что приостанавливает использование 1,63 млн доз препарата в качестве меры предосторожности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+39 001 / сут.
Умерли
181 тыс.+1 597 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+38 628 / сут.
- Росгидромет сообщили о резком похолодании
- В Японии в еще одной партии препарата от Moderna найдены инородные вещества
- Назван способ определить, кто звонит с неизвестного номера
- Макрон: Париж и Лондон призвали создать «зоны безопасности» в Афганистане
- Шойгу: Оружие талибов* может превосходить украинскую армию
- Эксперт сообщил, как не допустить «сгорания» сбережений
- Захарова не стала комментировать возможное назначение Поклонской
- Times: премьер Британии и другие министры использовали свои личные телефоны для работы
- Шойгу: Маковые плантации в Афганистане при США увеличились в сто раз
- В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна из-за вмешательства Роспотребнадзора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru