В Японии в еще одной партии препарата от Moderna найдены инородные вещества

В ходе вакцинации в городе Наха 28 августа в одной из ампул и двух шприцах было обнаружено неизвестное черное вещество. В ходе проверки еще в одном шприце были обнаружены примеси розового цвета.

Из данной партии уколы получили около 400 человек. О каких-либо проблемах со здоровьем у них не сообщается.

Ранее Минздрав Японии сообщил о том, что в ряде доз вакцины от коронавируса Moderna обнаружены посторонние вещества. Takeda Pharmaceutical Co. заявила, что приостанавливает использование 1,63 млн доз препарата в качестве меры предосторожности.

