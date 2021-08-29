В Японии в еще одной партии препарата от Moderna найдены инородные вещества

Инородные вещества обнаружены в еще одной партии вакцины от COVID-19 производства компании Moderna (США), поставленной в Японию, говорится на сайте префектуры Окинава.

В Японии приостановили вакцинацию прививкой Moderna из-за посторонних веществ

В ходе вакцинации в городе Наха 28 августа в одной из ампул и двух шприцах было обнаружено неизвестное черное вещество. В ходе проверки еще в одном шприце были обнаружены примеси розового цвета.

Из данной партии уколы получили около 400 человек. О каких-либо проблемах со здоровьем у них не сообщается.

Ранее Минздрав Японии сообщил о том, что в ряде доз вакцины от коронавируса Moderna обнаружены посторонние вещества. Takeda Pharmaceutical Co. заявила, что приостанавливает использование 1,63 млн доз препарата в качестве меры предосторожности.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаЯпония
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