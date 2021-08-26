В Японии приостановили вакцинацию прививкой Moderna из-за посторонних веществ
Минздрав Японии сообщил о том, что в ряде доз вакцины от коронавируса Moderna обнаружены посторонние вещества, пишет агентство Kyodo.
Местная фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co., отвечающая за продажу и распространение Moderna в стране, заявила, что приостанавливает использование 1,63 млн доз препарата в качестве меры предосторожности. Как отмечается, пока только предстоит изучить сведения об обнаружении посторонних материалов в вакцине.
По этому поводу компания Moderna пообещала начать расследование.
Тем временем, 25 августа правительство Японии объявило о плане ввести в еще восьми префектурах режим чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19.
Ранее стало известно о том, что комбинация первого компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» c американским препаратом Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ.
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