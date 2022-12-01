В США заявили, что потолок цен на нефть из России начнется с 60 долларов за баррель
Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть начнётся с 60 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.
По его словам, этот уровень будет пересматриваться «время от времени».
«Мы начинаем с 60 долларов за баррель и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени", - указал Адейемо.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза одобрить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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