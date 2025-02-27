В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня за 125 лет
Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого показателя с 1899 года - 721 тысячи человек, передает Financial Times.
Примечательно, что именно в 1899 году в Японии начали вести статистику рождаемости.
В 2023 году в Японии родилось 758,6 тысячи детей. Таким образом, сокращение рождаемости составило 5% по сравнению с прошлым годом.
Пока что это предварительная статистика, точная будет опубликована в июне, однако газета Mainichi предполагает, что в ней показатель рождаемости не достигнет и 700 тысяч.
Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru