В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня за 125 лет

Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого показателя с 1899 года - 721 тысячи человек, передает Financial Times.

Демограф Ракша назвал самую эффективную меру для повышения рождаемости

Примечательно, что именно в 1899 году в Японии начали вести статистику рождаемости.

В 2023 году в Японии родилось 758,6 тысячи детей. Таким образом, сокращение рождаемости составило 5% по сравнению с прошлым годом.

Пока что это предварительная статистика, точная будет опубликована в июне, однако газета Mainichi предполагает, что в ней показатель рождаемости не достигнет и 700 тысяч.

Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ДетиРождаемостьЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры