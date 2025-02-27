В Японии рождаемость упала до рекордно низкого уровня за 125 лет

Примечательно, что именно в 1899 году в Японии начали вести статистику рождаемости.

В 2023 году в Японии родилось 758,6 тысячи детей. Таким образом, сокращение рождаемости составило 5% по сравнению с прошлым годом.

Пока что это предварительная статистика, точная будет опубликована в июне, однако газета Mainichi предполагает, что в ней показатель рождаемости не достигнет и 700 тысяч.



Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, напоминает RT.

