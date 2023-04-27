В Японии российского моряка с судна «Амур» приговорили к трем годам заключения
Окружной суд города Асахикава в Японии приговорил третьего помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского к трем годам заключения с отсрочкой приговора на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2021 году «Амур» в 23 километрах от порта Момбецу столкнулся с японской шхуной «Дай-хати Хокко-мару». В результате японское судно перевернулось, и трое из пяти находившихся на борту рыбаков погибли, напоминает РЕН ТВ. После ЧП Добрянского задержали, против него возбудили дело о халатности и ненадлежащем управлении судном.
Как отметил адвокат российского моряка Нориаки Накамура, его подзащитный признан виновным в инциденте, но не будет отбывать наказание в тюрьме. В случае повторного правонарушения срок по вынесенному приговору добавят к новому. При этом Накамура подчеркнул, что не согласен с судом и намерен подать апелляцию, если у Добрянского не будет возражений.
Отмечается, что у российского моряка нет японской визы. Добрянского передадут в иммиграционную службу и в дальнейшем депортируют на родину, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru